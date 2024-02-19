В Финляндии отказались размещать у себя ядерное оружие США

Власти Финляндии не видят необходимости в размещении американского ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил премьер-министр североевропейской страны Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita. Газета.Ru

"В этом [размещении ядерного оружия США в Финляндии] нет необходимости, поскольку НАТО сама обеспечивает ядерное сдерживание", - отметил премьер. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности НАТО достаточно того ядерного оружия, которое уже развернуто в нескольких странах альянса. ТАСС