Замглавы Генштаба вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил, что ВСУ могут предпринять еще одну попытку контрнаступления, если получат западную поддержку. Об этом он рассказал газете «Красная звезда».

Рудской подчеркнул, что в 2023 году все попытки наступления ВСУ провалились благодаря качественной подготовке российских войск по всей линии соприкосновения, протяженность которой составляет более двух тысяч километров.

Замглавы Генштаба заявил, что украинская армия не смогла преодолеть тактическую зону обороны РФ и понесла колоссальные потери.

«Российские войска измотали противника в обороне, разгромив его оперативные резервы, включая элитные соединения, подготовленные натовскими инструкторами», - подчеркнул Рудской.

Он добавил, что стратегическая инициатива перешла к российским силам, но ВСУ все еще сохраняют боеспособность для «ведения активных действий».

«В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», - заключил Рудской.

В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.