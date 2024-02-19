Во Франции назвали причину огромных потерь ВСУ в Авдеевке
Оборона Авдеевки, от которой ВСУ были вынуждены отказаться, обернулась для украинских военных большими потерями из-за непрофессионального командования, заявила корреспондент французского канала LCI Шарлин Урель.
Журналист также заявила, что условия отступления были сложными, и многие бойцы ВСУ оказались в плену.
«Русские взяли в плен много украинских солдат. Теперь они отступают <...>. По свидетельству многих военных, условия крайне сложные...», — сказала Шарлин Урель.
По ее словам, когда журналисты находились на позициях около Авдеевки, они не раз слышали вопросы украинских военных о том, почему отступление из города не начинается. При этом некоторые из них понимали, что откладывание решения этого вопроса приведет к тому, что ВСУ не смогут вовремя вывезти раненых.
«Действительно, когда были вблизи города, мы слышали, как солдаты говорили: «Почему мы не переходим к отступлению? Мы теряем много людей и в итоге окажемся в ситуации, когда не сможем эвакуировать раненых», — добавила она.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль последний опорный пункт ВСУ в Авдеевке — коксохимический завод. ВС РФ продолжают натиск на украинские силы в этом районе, нанося удары по укрепрайонам ВСУ с помощью артиллерии и авиации.