Во Франции назвали причину огромных потерь ВСУ в Авдеевке

По ее словам, когда журналисты находились на позициях около Авдеевки, они не раз слышали вопросы украинских военных о том, почему отступление из города не начинается. При этом некоторые из них понимали, что откладывание решения этого вопроса приведет к тому, что ВСУ не смогут вовремя вывезти раненых.