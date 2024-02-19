На юге ДНР перехвачен британский дрон-камикадзе Banshee Jet 80

Британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet 80 перехвачен на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по региону.

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"УФСБ России по ДНР совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе республики перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet 80", - сообщили в управлении.

По данным силовиков, беспилотник нес на себе 7 кг взрывчатки. После контролируемой посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть и уничтожили заряд на месте.

В результате расшифровки полетного задания установлено, что удар был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. БПЛА должен был совершить круг над Новоазовским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива.