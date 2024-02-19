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В США оценили возможности России продолжать спецоперацию

Глобальный макростратег и эксперт по России Хасан Малик прокомментировал ситуацию в конфликте России и Украины. Об этом он высказался в беседе с Business Insider.

В США оценили возможности России продолжать спецоперацию
© ТАСС

Малик оценил возможности России продолжать спецоперацию на Украине и подчеркнул, что у Москвы есть все необходимые инструменты. Экономика страны не пострадала, поскольку кризис не достигает российских границ. Кроме того, Киев не добился успеха в ударах по оборонным предприятием и важной инфраструктуре России.

По словам эксперта из США, спрос на военные товары поддерживает ход кризиса.

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«Спрос стимулирует отрасли, производящие эти товары, особенно внутри страны, поскольку импорт в Россию ограничен из-за санкций», — отметил он.

Ранее в Венгрии указали на усиление России перед слабеющей Украиной. С таким мнением выступил политолог и руководитель Геополитической мастерской научно-учебного центра «Коллегия Матьяша Корвина» Аттила Демко.

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