Спецоперация на Украине 19 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 февраля 2024 года.

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Российская разведка перехватила звонок бойца ВСУ о страшной ситуации на фронте

Из перехваченного российской разведкой телефонного разговора бойца Вооруженных сил Украины с родственниками удалось узнать о непростой ситуации на фронте у войск противника. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Работайте, братья».

Боец рассказал, что армия Украины несёт огромные потери на всех направлениях фронта. В Работино Запорожской области они теряют по 15-20 человек ежедневно, если не считать раненых.

Родственник посоветовал украинскому военнослужащему не геройствовать и поберечь себя.

Российские бойцы нашли западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

Трофейное западное оружие нашли бойцы ВС РФ в расположении подразделения Вооруженных сил Украины в Авдеевке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видео рейда отряда специального назначения «Викинг», которое оказалось в распоряжении редакции.

Согласно видео, в одном из ящиков бойцы обнаружили партию снарядов для автоматического гранатомета — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Они произведены, предположительно, в Польше или Болгарии.

«Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших АГС'ок», — заявил командир подразделения.

МО РФ сообщило о поражении "Гиацинтами" расчета гранатомета ВСУ на правом берегу Днепра

САУ 2С1 «Гвоздика» и расчет автоматического гранатомета Вооруженных сил Украины ликвидировали расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» российских десантников группировки «Днепр» на правом берегу Днепра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.