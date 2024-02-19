Мобилизация: последние новости на сегодня 19 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Ученики школы при посольстве РФ в США отправили письма военным в зону СВО

Письма российским солдатам в зону специальной военной операции отправили ученики школы при посольстве России в США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Они писали свои послания на уроке русского языка.

«Я пожелал солдату поскорее вернуться домой. Я хочу быть таким же смелым и храбрым, как он», — рассказал ученик пятого класса Георгий.

Ученики также пожелали бойцам победы, сил, мужества и отваги.

Тысячи звонков приняла горячая линия для бойцов СВО и их близких

На горячую линию, созданную по поручению Александра Бастрыкина и заработавшую с 11 октября 2022 года, за 2023 год поступило более 18 тысяч звонков. За год в Следственном комитете рассмотрено больше 31 тысячи обращений участников специальной военной операции и их семей. Об этом пишет «Российская газета».

Как говорится в публикации, сотрудникам СК поступают самые разные запросы: помощь в оформлении документов, получении от государства положенных выплат при ранении или инвалидности, решении вопросов с вещами, лекарствами, ремонтом и многим другим.

Свыше 600 военнослужащих 1430-го полка из Москвы представлены к госнаградам

К государственным наградам представлены более 600 военнослужащих из состава 1430-го полка, сформированного из мобилизованных в Московском регионе. Более 400 солдат и офицеров части их уже получили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира полка с позывным Учитель.

Как говорится в публикации, наградить полк решили за активное участие в отражении наступления Вооруженных сил Украины.