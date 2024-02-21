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Российский военный рассказал о найденной в Авдеевке технике ВСУ

Украинские военные бросили в Авдеевке американскую и советскую технику. Об этом сообщил замкомандира по вооружению с позывным «Клевер», передает РИА Новости.

Российский военный рассказал о найденной в Авдеевке технике ВСУ
© ТАСС

Он рассказал, что солдаты украинской армии, отступая из города, оставили порядка десяти единиц БМП-1, еще примерно столько же американских бронетранспортеров М113. При этом, как отметил военный, техника пригодна для ремонта. По его словам, бронемашину отремонтируют, после чего она будет выполнять задачи в интересах Вооруженных сил России.

Замкомандира подчеркнул, что российская техника «намного лучше по проходимости и намного проще по обслуживанию», чем американский бронетранспортер.

«Я забрал уже две "коробочки" (БТР М113 — прим. «Ленты.ру»), техническое состояние, грубо говоря, — это хлам. Все, что не нужно Соединенным Штатам Америки, я так думаю, все поставляется на Украину», — отметил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал БТР М113 самой неэффективной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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