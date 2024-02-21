Российский военный рассказал о найденной в Авдеевке технике ВСУ

Украинские военные бросили в Авдеевке американскую и советскую технику. Об этом сообщил замкомандира по вооружению с позывным «Клевер», передает РИА Новости .

Он рассказал, что солдаты украинской армии, отступая из города, оставили порядка десяти единиц БМП-1, еще примерно столько же американских бронетранспортеров М113. При этом, как отметил военный, техника пригодна для ремонта. По его словам, бронемашину отремонтируют, после чего она будет выполнять задачи в интересах Вооруженных сил России.