ТАСС: ВСУ используют компанию "Новая почта" для военной логистики
Украинские военные используют гражданскую почтовую компанию "Нова пошта" ("Новая почта") в качестве одного из главных партнеров для военной логистики.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По данным источника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нередко прибегают к использованию гражданской техники для незаметной транспортировки оружия и боеприпасов. "Нова пошта" — одна из главных компаний, технику и помещения которой украинские военные используют для своих целей, сказал собеседник агентства, добавив, что также наблюдаются и другие случаи использования гражданских грузовиков, включая частные, в интересах украинской армии.
До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины стали применять новую технологию для ударов по Белгородской области. Речь идет об использовании связок беспилотников с ретрансляторами, увеличивающие дальность полета.