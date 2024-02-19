ВСУ используют компанию "Новая почта" для военной логистики

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По данным источника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нередко прибегают к использованию гражданской техники для незаметной транспортировки оружия и боеприпасов. "Нова пошта" — одна из главных компаний, технику и помещения которой украинские военные используют для своих целей, сказал собеседник агентства, добавив, что также наблюдаются и другие случаи использования гражданских грузовиков, включая частные, в интересах украинской армии.