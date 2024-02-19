Войска РФ эвакуировали более 20 брошенных в Авдеевке солдат ВСУ

Российские военные эвакуировали из Авдеевки свыше 20 раненых украинских солдат, которых бросили собственные сослуживцы. Об этом со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР) сообщает ТАСС.

По информации, предоставленной оперативными службами ДНР, украинские войска "хаотично бежали" из Авдеевки еще до того, как было объявлено об оставлении города. При этом они бросили своих раненых на произвол судьбы. Российские солдаты спасают украинских раненых и вывозят их из Авдеевки. Сейчас из города вывезено более 20 получивших ранения украинских военнослужащих.