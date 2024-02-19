Потери армии Израиля возросли до 574 человек

Потери Армии обороны Израиля с момента обострения конфликта в секторе Газа достигли 574 человек. Об этом говорится в официальном сообщении армейской пресс-службы.

По последним данным, еще один израильский военнослужащий погиб утром в боях с радикальным движением ХАМАС на юге сектора Газа. В общей сложности с начала наземной операции в анклаве ЦАХАЛ потерял убитыми 235 человек.