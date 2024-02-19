Бойцы спецназа "Ахмат" вытесняют ВСУ из Кременского леса

Военнослужащие спецподразделения "Ахмат" вытесняют бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Кременского леса в ЛНР. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента газета "Известия".

"Прячем машину и пережидаем вместе с разведчиками группы Шрама спецназа "Ахмат". Говорят, украинские военные жалуются, что плотность огня в Кременских лесах выше, чем во время боевых действий в Артемовске. Это стало понятно из радиоперехватов", - говорится в сообщении.

19 февраля сообщалось, что российские войска вошли в село Работино, расположенное в Запорожской области. В этот же день первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что ВСУ сохраняют возможность провести очередную попытку контрнаступления в случае серьезной поддержки со стороны Запада. До этого американская газета Politico писала, что Соединенные Штаты и их западные союзники пытаются предотвратить развал Вооруженных сил Украины в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов.