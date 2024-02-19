В НАТО проработали сценарии на случай возможного нападения РФ

НАТО прорабатывает сценарии на случай возможного нападения России на одну из стран блока, об этом стало известно агентству Bloomberg.

Как отмечает издание со ссылкой на высокопоставленных представителей Североатлантического альянса, на Мюнхенской конференции по безопасности шли пессимистичные дискуссии.

Генералы стран военно-политического блока отмечали, что неудачи Украины на фронте, а также невозможность США согласовать новый пакет финансирования для помощи Киеву могут спровоцировать Россию на «прямое нападение на члена НАТО».

«Я не могу предсказать, произойдет ли когда либо нападение на территорию НАТО. Но это может произойти через пять-восемь лет», — заявил агентству глава Минобороны Германии Борис Писториус.