Израиль заявил, что уничтожит шесть остающихся в Газе батальонов ХАМАС

"Мы уничтожим остальные шесть батальонов ХАМАС [в секторе Газа], мы не имеем права останавливаться, пока в секторе Газа остаются 134 заложника", - приводит пресс-служба слова Галанта. "Бригада "Хан-Юнис" ХАМАС потерпела поражение и больше не функционирует как военное подразделение, у ХАМАС остались силы в центральном районе Газы и в Рафахе, - продолжил министр. - Здесь нет никого, кто мог бы прийти ХАМАС на помощь - ни иранцев, ни международной помощи. Единственное, что требуется для полного краха их [ХАМАС] военной системы, это решение ЦАХАЛ".