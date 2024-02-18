Израиль заявил, что уничтожит шесть остающихся в Газе батальонов ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожит шесть остающихся в сектора Газа батальонов движения ХАМАС, и нет никого, кто сможет прийти радикалам на подмогу. С таким заявлением выступил министр обороны Йоав Галант в ходе совещания с командирами воюющих в палестинском анклаве подразделений ЦАХАЛ, сообщила пресс-служба Минобороны.
"Мы уничтожим остальные шесть батальонов ХАМАС [в секторе Газа], мы не имеем права останавливаться, пока в секторе Газа остаются 134 заложника", - приводит пресс-служба слова Галанта. "Бригада "Хан-Юнис" ХАМАС потерпела поражение и больше не функционирует как военное подразделение, у ХАМАС остались силы в центральном районе Газы и в Рафахе, - продолжил министр. - Здесь нет никого, кто мог бы прийти ХАМАС на помощь - ни иранцев, ни международной помощи. Единственное, что требуется для полного краха их [ХАМАС] военной системы, это решение ЦАХАЛ".
"ХАМАС больше не доверяет своим командирам, это становится все более очевидно. Кроме того, ХАМАС в Газе не отвечает, на местах не с кем говорить, а внешнее руководство [ХАМАС за границей] ищет лидеров [ХАМАС в Газе]. Это означает, что существует заявка на то, кто будет управлять Газой, а сейчас [в секторе] нет контролирующей стороны", - сказал Галант.
По словам министра, продвижение "военных действий вглубь Хан-Юниса продолжает приносить свои плоды".
"200 террористов сдались в плен в больнице "Насер" [в Хан-Юнисе], десятки [террористов] сдались в больнице "Аль-Амаль" [в западной части Хан-Юниса]", - продолжил он.
"Это показывает, что они [ХАМАС] потеряли боевой дух. Террористы, вооруженные РПГ, оружием и огнестрельным оружием, не сопротивлялись. [Террористы ХАМАС] поняли, что у них есть один выбор - сдаться или умереть", - добавил Галант.