В США призвали исключать из НАТО мало тратящих на оборону страны

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил исключать из НАТО те страны, чей оборонный бюджет не соответствует обязательству для стран-членов альянса в два процента от размера ВВП. С такой инициативой он выступил в беседе с телеканалом CBS News.

Грэм подчеркнул, что расходы на оборону в размере двух процентов от объема национальной экономики являются необходимыми для каждого участника НАТО. Однако 19 из 31 страны-члена альянса не выполняют это требование.

«Я хочу, чтобы была система, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают», — призвал он.

Политик добавил, что разделяет желание экс-президента США Дональда Трампа добиться от союзников Вашингтона больших оборонных расходов.

«Президент Трамп прав в том, что хочет от стран НАТО выполнения их обязательств в два процента», — отметил он.