ВСУ после сдачи Авдеевки возводят оборону в другой точке

«ВСУ находятся под давлением и в других точках вдоль линии фронта, протянувшейся примерно на 1000 километров от границы с Россией на севере до Черного моря. Украинцы пытаются создать новые оборонительные позиции севернее Авдеевки, на возвышенности», — пишет издание.