CNN: ВСУ после сдачи Авдеевки возводят оборону в другой точке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) после сдачи Авдеевки пытаются создать новые оборонительные позиции на возвышенности. Об этом сообщает CNN.
Вооруженные силы России 17 февраля подняли российские триколоры в разных районах Авдеевки (ДНР). Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения покидают город. Позднее Министерство обороны России показало кадры беспорядочного бегства солдат ВСУ из Авдеевки. В ведомстве уточнили, что неконтролируемое бегство украинских солдат началось за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского о выходе из города, пишет «Национальная служба новостей».