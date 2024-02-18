Опубликовано видео отступления ВСУ из Авдеевки

На кадрах видно, что на обочинах дороги стоит подбитая украинская техника. Солдаты ВСУ бегут длинной шеренгой из населенного пункта.

До этого сообщалось, что российские войска в ходе освобождения Авдеевки от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) 17 февраля продвинулись на глубину 8,6 км. По данным ведомства, общая площадь взятой войсками группировки «Центр» территории достигает 31,75 кв. км. В результате боев ВСУ потеряли порядка 1500 военнослужащих.

Позже о том, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери при отступлении из населенного пункта Авдеевка сообщил также французский телеканал LCI. В издании также заявили об отступлении солдат ВСУ. Отмечается, что военнослужащие раскритиковали командование за поздний приказ об отступлении.