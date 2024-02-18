$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

В Киеве заявили, что ЕС не сможет заменить военную помощь США

Страны Евросоюза не смогут передать ВСУ те же объемы военной помощи, что и Соединенные Штаты, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Об этом пишет ТАСС.

В Киеве заявили, что ЕС не сможет заменить военную помощь США
© globallookpress.com

Чиновница отметила, что события в Конгрессе США развивались достаточно быстро. В связи с этим, добавила она, у государств ЕС и Украины «не было возможности перегруппироваться».

«Те союзники, которые имеют другие обязательства, не могут предоставить Украине необходимое оружие, которое было запланировано как поддержка со стороны Соединенных Штатов», — уточнила Стефанишина.

По ее словам, у Киева нет плана «Б», призванного разрешить сложившуюся ситуацию. Вместе с тем, пояснила она, страна сделает для себя выводы по поводу доверия, надежности и необходимости своевременной разработки запасных вариантов.

Ранее вице-президент США Камала Харрис призналась, что у Вашингтона нет плана «Б» по Украине. Она констатировала, что у Соединенных Штатов есть только «план А», который заключается в том, чтобы помочь Украине.

Военные новости
Ольга Стефанишина
Конгресс США
ЕС
Киев
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости