В Турции создали лазерное оружие с использованием ИИ

"ALKA - инновационная система вооружения, разработанная с правильной архитектурой искусственного интеллекта, она представляет собой гибридную систему ПВО, использующую электромагнитные и лазерные технологии для противодействия асимметричным угрозам", - приводит телекомпания слова представителя компании-производителя.

По данным специализированных военных изданий, этот вид оружия может устанавливаться на бронетехнику и неподвижные объекты, в основном он предназначен для уничтожения беспилотников, а также дистанционного подрыва мин и самодельных взрывных устройств. Максимальная дистанция для постановки помех - 4 км, эффективная дальность поражения дрона - до 1 км.