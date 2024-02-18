До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что ситуация на Украине приближается к финальному этапу, на котором ВСУ не сумеют избежать поражения. По его словам, Вооруженные силы Украины потерпели сокрушительное поражение, потеряв город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Как считает эксперт, у ВСУ не осталось никаких американских ресурсов, они не имеют достаточного запаса людской силы, которую можно было бы перебросить на передовую, чтобы попытаться сдержать российские войска.