Франция передаст Украине новейшие дроны-камикадзе

Париж намеревается поставить ВСУ новейшие дроны-камикадзе, рассказал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Об этом пишет Journal du Dimanche.

Лекорню уточнил, что французские инженеры разработали дроны нового поколения, в настоящее время ведется их тестирование.

«Украина будет одной из первых, кто получит эти дроны в ближайшие недели», — пообещал министр.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что республика намеревается и дальше наращивать помощь Украине, не только финансовую, но и военную.