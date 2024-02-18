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Во Франции анонсировали поставки ВСУ новейших дронов-камикадзе

Париж намеревается поставить ВСУ новейшие дроны-камикадзе, рассказал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Об этом пишет Journal du Dimanche.

Франция передаст Украине новейшие дроны-камикадзе
© globallookpress.com

Лекорню уточнил, что французские инженеры разработали дроны нового поколения, в настоящее время ведется их тестирование.

«Украина будет одной из первых, кто получит эти дроны в ближайшие недели», — пообещал министр.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что республика намеревается и дальше наращивать помощь Украине, не только финансовую, но и военную.

Глава правительства отметил, что Париж уже поставляет ВСУ «вооружения последнего поколения», в том числе ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC и бомбы AASM.

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