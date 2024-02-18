Германия передала Украине непригодные к бою БТР

Немецкие бронетранспортеры (БТР) APC, которые начали поставляться на Украину в октябре прошлого года, оказались непригодными для передовой и ведения боя. Об этом сообщает Bild.

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По данным издания, БТР, которые Германия передала на Украину, имеют тонкую обшивку, у них нет противоминной и осколочной брони от артиллерийского, ракетного и минометного огня. Таким образом бронетранспортеры APC защищают лишь от ручного оружия и подходят только для работы в тылу, отмечается в статье. Кроме того, поставки осуществлялись по завышенным ценам, утверждают журналисты: правительство ФРГ заплатило за каждую машину по 600 тысяч долларов при ее рыночной стоимости 200 тысяч долларов.

Как выяснили журналисты, изначально Министерство обороны Германии выбирало между легкими машинами от FFG и тяжелыми Fuchs от Rheinmetall. Первый вариант выбрали как наиболее экономичный и доступный. Кроме того, в Минобороны ФРГ заявили, что Киев не требовал противоминной защиты. Анонимный украинский чиновник рассказал Bild, что, «конечно, мы бы хотели машины с противоминной защитой», но «немецкая сторона их не предлагала».

Журналисты уточнили, в конце мая Германия объявила о передаче Украине 66 бронетранспортеров APC, которые производятся на немецком концерне FFG. Эти 10-тонные машины были разработаны в США и выпускаются в разных странах мира по американской лицензии. С октября Германия передала Украине 48 таких БТР, ни один из них не был собран в ФРГ.

«Немецкая FFG передала заказ на все 66 машин американскому подрядчику The Armoured Group (TAG). В итоге все БТР собрали на заводе TAG в ОАЭ», — говорится в статье.