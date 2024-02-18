Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под населенный пункт Авдеевка в Донецкой народной Республике (ДНР) системы противовоздушной обороны (ПВО), включая американские комплексы Patriot. Об этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС.

«По нашим данным, вооруженные формирования Украины стянули под Авдеевку системы ПВО. Среди образцов как советские зенитно-ракетные комплексы, так и несколько расчетов американских Patriot», — сказал он.

Советник добавил, что ВСУ продолжают спешно формировать линию обороны в нескольких километрах от Авдеевки.

Ранее в феврале представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что данные черных ящиков и экспертиза однозначно доказали факт атаки потерпевшего крушение в Белгородской области Ил-76 с помощью Patriot.