"Хезболла" нанесла ракетные удары по северным районам Израиля

Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" нанесли ракетные удары по позициям израильской армии в поселениях, расположенных в Верхней Галилее.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, сирены воздушной тревоги сработали в населенных пунктах Йарон, Метула, Шомера и Эвен Менахем. Подробности о последствиях обстрела и сведения о пострадавших не приводятся.

В сводке военно-информационной службы "Хезболлах",размещенной в Telegram-канале, говорится, что шиитские бойцы атаковали с помощью реактивных систем залпового огня скопления вражеских сил в пограничных районах Рамим, Тувейхат и Эс-Самака. Ракета большого калибра Bourkan была использована при нанесении удара по израильской военной базе Рувейсат на высотах Шебаа.

"Наши бойцы провели эти операции в поддержку доблестного палестинского сопротивления в секторе Газа, - отмечается в тексте. - В результате прямого попадания противник понес потери".