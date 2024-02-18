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Отряды "Хезболлах" нанесли ракетные удары по северным районам Израиля

Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" нанесли ракетные удары по позициям израильской армии в поселениях, расположенных в Верхней Галилее.

"Хезболла" нанесла ракетные удары по северным районам Израиля
© globallookpress.com

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, сирены воздушной тревоги сработали в населенных пунктах Йарон, Метула, Шомера и Эвен Менахем. Подробности о последствиях обстрела и сведения о пострадавших не приводятся.

В сводке военно-информационной службы "Хезболлах",размещенной в Telegram-канале, говорится, что шиитские бойцы атаковали с помощью реактивных систем залпового огня скопления вражеских сил в пограничных районах Рамим, Тувейхат и Эс-Самака. Ракета большого калибра Bourkan была использована при нанесении удара по израильской военной базе Рувейсат на высотах Шебаа.

"Наши бойцы провели эти операции в поддержку доблестного палестинского сопротивления в секторе Газа, - отмечается в тексте. - В результате прямого попадания противник понес потери".

Ранее израильские ВВС и беспилотники совершили налеты на форпосты "Хезболлах" в Айтруне, Бинт-Джбейле, Кфар-Килле и Теллет-эль-Увейсе. По информации новостного портала Janoubia, в результате авиаударов разрушено несколько покинутых жителями домов, откуда шиитские бойцы вели обстрел израильской территории.

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