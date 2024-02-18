СМИ сообщили, когда истребители F-16 могут появиться на Украине

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне 2024 года. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на анонимные источники и министра обороны Литвы.

«Думаю, в июне мы увидим их на Украине», – заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он сослался на сроки, подтвержденные другим европейским чиновником, присутствовавшим на конференции по безопасности в Мюнхене.

Два других анонимных европейских чиновника также подтвердили, что поставки произойдут летом.

«Украина находится на пути к получению в июне истребителей F-16 американского производства», – заявили они.

Отмечается, что в Киеве планируют обучить 12 пилотов до конца финансового года в США, то есть до сентября.