СМИ сообщили, когда истребители F-16 могут появиться на Украине
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне 2024 года. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на анонимные источники и министра обороны Литвы.
«Думаю, в июне мы увидим их на Украине», – заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Он сослался на сроки, подтвержденные другим европейским чиновником, присутствовавшим на конференции по безопасности в Мюнхене.
Два других анонимных европейских чиновника также подтвердили, что поставки произойдут летом.
«Украина находится на пути к получению в июне истребителей F-16 американского производства», – заявили они.
Отмечается, что в Киеве планируют обучить 12 пилотов до конца финансового года в США, то есть до сентября.
В СНБО Украины заявили, что в стране готовят засекреченную инфраструктуру для истребителей F-16. Там сказали, что «комплексная работа «идет по графику и плану». Не исключено, что истребители будут поставляться с ракетами дальностью 300-500 км, какими именно — пока неизвестно.