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СМИ сообщили, когда истребители F-16 могут появиться на Украине

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне 2024 года. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на анонимные источники и министра обороны Литвы.

СМИ сообщили, когда истребители F-16 могут появиться на Украине
© globallookpress.com

«Думаю, в июне мы увидим их на Украине», – заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он сослался на сроки, подтвержденные другим европейским чиновником, присутствовавшим на конференции по безопасности в Мюнхене.

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Два других анонимных европейских чиновника также подтвердили, что поставки произойдут летом.

«Украина находится на пути к получению в июне истребителей F-16 американского производства», – заявили они.

Отмечается, что в Киеве планируют обучить 12 пилотов до конца финансового года в США, то есть до сентября.

В СНБО Украины заявили, что в стране готовят засекреченную инфраструктуру для истребителей F-16. Там сказали, что «комплексная работа «идет по графику и плану». Не исключено, что истребители будут поставляться с ракетами дальностью 300-500 км, какими именно — пока неизвестно.

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