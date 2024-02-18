Глава МИД Украины считает возможными поставки немецких ракет Taurus
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что поставки Киеву немецких ракет Taurus ещё возможны. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает ТАСС.
По мнению украинского дипломата, отсутствие «чёткого нет» на требования Киева «тоже является ответом».
«Мы продолжаем верить, что эти проблемы когда-нибудь будут решены», — сказал Кулеба.
Осенью прошлого года канцлер ФРГ Олаф Шольц решил не передавать Киеву ракеты Taurus. Он отметил, что Германия поставляет только средства ПВО и боеприпасы. Накануне Шольц назвал «странным» вопрос о том, будут ли поставлены ракеты.
Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что «устал от продолжающихся дебатов», связанных с поставками Taurus.
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