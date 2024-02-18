Читатели немецкого издания Welt прокомментировали новость об освобождении Авдеевки российской армией. Они выразили сожаление из-за того, что многим украинским солдатам пришлось погибнуть из-за амбиций Зеленского и предрекли, что ВС РФ вскоре освободят еще больше территорий. Комментарии читателей приводит РИА Новости.

«Наконец-то хорошие новости», — написал один из комментаторов.

При этом читатели отметили, что Киев напрасно погубил тысячи солдат, которых можно было спасти, если бы ВСУ отошли из города раньше. Теперь Зеленский несет ответственность за множество убитых и раненых, поскольку он хотел удержать Авдеевку ради жажды собственной власти.

Комментаторы считают, что «Украине конец», и недоумевают, почему никто в Киеве не требует переговоров о прекращении огня и мира.

«Все, что мы видим — это российскую армию, завоевывающую все больше территорий», — резюмировал пользователь.

Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева освободила Авдеевку. Глава государства поздравил российских военных с важной победой.