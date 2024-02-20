"Страна.ua": в Днепре и подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы

Взрывы раздались в Днепре (бывший Днепропетровск ) и подконтрольном властям Украине городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua". Воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области и в Днепропетровской области.

Незадолго до этого стало известно, что в городе Чугуев в Харьковской области Украины произошли взрывы. Также сообщалось о взрывах в подконтрольном властям Украины городе Херсоне. 19 февраля сообщалось о серии взрывов в украинских городах Полтава и Кропивницкий. Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины.