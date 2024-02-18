Дания решила отдать всю ненужную артиллерию Украине

«Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине», — передает слова Фредериксен издание «Укринформа».