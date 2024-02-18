Компания из КНР представила новую гаубицу

По информации издания, гаубицу крепят на колесное шасси, в роли которого может быть использована обычная грузовая машина. На нее устанавливают беспилотную башню от самоходной гаубицы SH16, оснащенную пушкой. Отмечается, что гаубица весит 16 тонн.

Гаубицу обслуживает экипаж из двух человек, они находятся в бронированной кабине грузовика. Орудие может быть оснащено автоматическим поворотным магазином для артиллерийских модульных зарядов. Он включает в себя не менее семи трубок, в каждой из них находится до шести снарядов.