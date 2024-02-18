Украинцев предупредили, что ВСУ могут не удержать фронт

Назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ было преступлением против Украины, подчеркнул экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге. По его мнению, об этом говорит потеря Авдеевки, и украинские войска в таком состоянии удерживать фронт не смогут. Соскин назвал все заявления Зеленского о будущих победах пустыми разговорами. Запад не помогает Киеву материально, надежды на поставки оружия США беспочвенны, а поездки украинского руководителя к западным лидерам приносят «обыкновенные бумажки», считает эксперт.

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Мы уже можем говорить, что Сырский и вот этот паренек, которого назначили главой Генштаба, они не тянут, — выразил мнение эксперт.

Соскин призвал наказать Зеленского за преступное назначение Сырского. Он считает, что президенту Украины нужно объявить импичмент.