Военный раскрыл способы уничтожения украинских дронов

"Сейчас у ВСУ ставка на диверсии, на терроризм. Беспилотники для этого используются различного типа", - отметил эксперт.

Он обратил внимание, что готовые дроны Украина получает из-за рубежа. Кроме того, из импортных комплектующих их также собирают на территории страны. По словам военного аналитика, попытки атаковать дронами территорию России будут продолжаться, поэтому российская армия совершенствует средства РЭБ и ПВО. Дандыкин подчеркнул, что сбитые дроны теряют курс и падают.