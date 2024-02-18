Мобилизация: последние новости на сегодня 18 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Путин отметил челябинских военных, принимавших участие в боях за Авдеевку

Российский президент Владимир Путин объявил благодарность за отличные боевые действия военным из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, которые принимали участие во взятии Авдеевки, которая дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области, сообщает «Ура.ру».

Благодарность направлена телеграммой Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, а также генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

«Сегодня группировка войск „Центр“, развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики. В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии», — следует из телеграммы.

Выплату бойцам СВО из Волгоградской области подняли до 300 тысяч рублей

В России появился документ, конкретизирующий условия предоставления повышенной единовременной выплаты от Волгоградской области, сообщает «Волгоградская правда.ру».

По решению губернатора Андрея Бочарова участникам специальной военной операции увеличили региональные выплаты. С начала года сумма поддержки составляет 300 тысяч рублей вместо 100 тысяч.

Деньги поступят гражданам, которые заключили контракт с Минобороны РФ в период после 1 января 2024 года.

«Помогаем фронту, чтобы приблизить победу»: волонтёр — о гумпомощи военным в зоне СВО

Волонтёры общественной организации «Сети победы» в Белгородской области занимаются сбором гуманитарной помощи бойцам в зоне спецоперации, сообщает RT.

Они плетут маскировочные сети. Всего создали и отправили на фронт более 270 штук.