Мобилизация: последние новости на сегодня 18 февраля 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 февраля 2024, в материале «Рамблера».
Путин отметил челябинских военных, принимавших участие в боях за Авдеевку
Российский президент Владимир Путин объявил благодарность за отличные боевые действия военным из состава 90-й гвардейской танковой дивизии, которые принимали участие во взятии Авдеевки, которая дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области, сообщает «Ура.ру».
Благодарность направлена телеграммой Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, а также генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.
«Сегодня группировка войск „Центр“, развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики. В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии», — следует из телеграммы.
Выплату бойцам СВО из Волгоградской области подняли до 300 тысяч рублей
В России появился документ, конкретизирующий условия предоставления повышенной единовременной выплаты от Волгоградской области, сообщает «Волгоградская правда.ру».
По решению губернатора Андрея Бочарова участникам специальной военной операции увеличили региональные выплаты. С начала года сумма поддержки составляет 300 тысяч рублей вместо 100 тысяч.
Деньги поступят гражданам, которые заключили контракт с Минобороны РФ в период после 1 января 2024 года.
«Помогаем фронту, чтобы приблизить победу»: волонтёр — о гумпомощи военным в зоне СВО
Волонтёры общественной организации «Сети победы» в Белгородской области занимаются сбором гуманитарной помощи бойцам в зоне спецоперации, сообщает RT.
Они плетут маскировочные сети. Всего создали и отправили на фронт более 270 штук.
Помощь им оказывает ещё одна волонтёрская организация — «Феникс». В такое тяжёлое время они не могут оставаться в стороне.