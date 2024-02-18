Москва проводит специальную военную операцию исключительно для защиты собственных исторических земель и не станет нападать на Европу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерала ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернара Пинателя.

По его словам, заявления о якобы грядущем вторжении России в европейские страны представляют собой лишь дезинформацию со стороны Запада.

«Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь», — заявил офицер.

Он напомнил, что РФ проводит спецоперацию на Украине для того, чтобы защитить русскоязычное население Донбасса от агрессии со стороны Киева. Москва борется за безопасность своих исконных земель и помогает людям, которые с 2014 года подвергаются ежедневным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.