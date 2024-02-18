Французский генерал сделал неожиданное заявление о Донбассе
Москва проводит специальную военную операцию исключительно для защиты собственных исторических земель и не станет нападать на Европу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерала ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернара Пинателя.
По его словам, заявления о якобы грядущем вторжении России в европейские страны представляют собой лишь дезинформацию со стороны Запада.
«Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь», — заявил офицер.
Он напомнил, что РФ проводит спецоперацию на Украине для того, чтобы защитить русскоязычное население Донбасса от агрессии со стороны Киева. Москва борется за безопасность своих исконных земель и помогает людям, которые с 2014 года подвергаются ежедневным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
«Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия», — указал Пинатель.