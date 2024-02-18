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МО РФ: приказ об оставлении Авдеевки выпустили через сутки после бегства ВСУ

Приказ главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского об оставлении Авдеевки выпустили значительно позже того, как украинские солдаты побежали из Авдеевки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передал ТАСС.

МО РФ: приказ об оставлении Авдеевки выпустили через сутки после бегства ВСУ
© Viacheslav Ratynskyi/Reuters

«Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск», — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин после доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки поздравил военных с успехом. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, российский лидер назвал это «важной победой».

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До этого Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. В субботу, 17 февраля, над администрацией Авдеевки появился флаг России.

Накануне появилось видео с брошенным под Авдеевкой раненым солдатом ВСУ.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.

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