Участник международного общественного движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров раскрыл последствия потери Авдеевки для Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, взятие российскими войсками Авдеевки может привести к снижению уровня поддержки Зеленского. Он добавил, что Киев лишится поддержки Запада. «Одномоментно они не бросят Украину, не в их интересах. Бросить Украину — значит дать шанс Зеленскому выйти из военного тупика, обвинив во всем Запад», — уточнил он. Килинкаров отметил, что какое-то финансирование со стороны Запада Украина продолжит получать, но этого будет недостаточно.

Бывший депутат Рады считает, что Зеленского ждут очень сложные времена. «Ему предъявят все: и Бахмут, и Авдеевку. Этот момент пока не наступил, но чаша почти полна», — сказал он.