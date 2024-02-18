Над Воронежем уничтожили украинский беспилотник
Средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в небе над Воронежем. Об этом пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.
«Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал», — написал он.
Министерство обороны РФ подтвердило факт сбития дрона самолетного типа над территорией Воронежской области.
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