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Над Воронежем уничтожили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в небе над Воронежем. Об этом пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Над Воронежем уничтожили украинский беспилотник
© РИА Новости

«Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал», — написал он.

Министерство обороны РФ подтвердило факт сбития дрона самолетного типа над территорией Воронежской области.

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