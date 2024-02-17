Минобороны сообщило о блокировании украинских военных на Авдеевском коксохиме

Российские войска, освободившие Авдеевку, осуществляют мероприятия по блокированию украинских сил, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате, сообщило Минобороны России .

Напомним, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев не исключил, что бои за освобождение завода могут затянуться на какое-то время – там есть «подземные ходы, запасы воды и еды», «серьезные наземные и подземные укреппункты», которыми могут воспользоваться «некоторые «фанаты» из числа бригад ВСУ»