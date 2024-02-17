В Минобороны рассказали о достижении важной цели после освобождения Авдеевки

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка. Это помогло существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима, рассказали в Минобороны.

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«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима», — сказано в заявлении.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Сейчас в населенном пункте проводятся мероприятия по блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.