Российские войска приступили к зачистке Авдеевки

Российские войска после взятия под контроль Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) приступили к окончательной зачистке города от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Минобороны России.

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Как уточнили в ведомстве, в настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зaчистке городa от бойцов ВСУ, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.

17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.