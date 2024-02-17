Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль населенного пункта Авдеевка под Донецком.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Сегодня в Кремле министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации [Владимиру Путину] о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевки Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины", - сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км, а потери противника в боях за Авдеевку в течение только последних истекших суток превысили 1,5 тыс. военнослужащих.
"Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику. В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате", - уточнили в российском военном ведомстве.