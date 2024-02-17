Военкор телеканала «Звезда» получил ранение при обстреле в ДНР

Военный корреспондент «Звезды» Даниил Пионтковский получил ранение в ногу при обстреле Пантелеймоновки в ДНР. Установлено, что удар жилым кварталам ВСУ нанесли из РСЗО HIMARS.

Сегодня ВСУ подвергли массированному обстрелу поселок Пантелеймоновку в ДНР. Ракетным ударом практически уничтожен многоквартирный жилой дом. ВСУ атаковали жилые кварталы утром, когда люди еще спали. Очевидцы рассказали, как из разрушенного дома в мороз выбежал на улицу в одних трусах маленький мальчик. Соседи помогали вытаскивать раненых детей из-под завалов. Они кричали, плакали и просили о помощи.