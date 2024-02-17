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При обстреле Пантелеймоновки получил ранение военкор «Звезды» Пионтковский

Военный корреспондент «Звезды» Даниил Пионтковский получил ранение в ногу при обстреле Пантелеймоновки в ДНР. Установлено, что удар жилым кварталам ВСУ нанесли из РСЗО HIMARS.

Военкор телеканала «Звезда» получил ранение при обстреле в ДНР
© globallookpress.com

Сегодня ВСУ подвергли массированному обстрелу поселок Пантелеймоновку в ДНР. Ракетным ударом практически уничтожен многоквартирный жилой дом. ВСУ атаковали жилые кварталы утром, когда люди еще спали. Очевидцы рассказали, как из разрушенного дома в мороз выбежал на улицу в одних трусах маленький мальчик. Соседи помогали вытаскивать раненых детей из-под завалов. Они кричали, плакали и просили о помощи.

По предварительным данным, под завалами погибли ребенок и трое взрослых, еще двое детей и двое взрослых ранены.

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