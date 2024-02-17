В Молдавии вблизи границы с Украиной нашли обломки беспилотника

Обломки беспилотника обнаружены на юге Молдавии рядом с границей Украины возле села Етулия Ноуа Вулканештского района. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Пограничная служба республики.

По ее данным, фрагменты аппарата были найдены около 16:40 (17:40 мск).

11 февраля в этом районе были найдены обломки беспилотника, который, как сообщили молдавские пограничники, "мог быть сбит украинской системой ПВО". Найденный возле них боезапас был ликвидирован саперами, пострадавших не было.