В Молдавии вблизи границы с Украиной нашли обломки беспилотника

Обломки беспилотника обнаружены на юге Молдавии рядом с границей Украины возле села Етулия Ноуа Вулканештского района. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Пограничная служба республики.
По ее данным, фрагменты аппарата были найдены около 16:40 (17:40 мск).
11 февраля в этом районе были найдены обломки беспилотника, который, как сообщили молдавские пограничники, "мог быть сбит украинской системой ПВО". Найденный возле них боезапас был ликвидирован саперами, пострадавших не было.
Власти Молдавии за последний год уже четыре раза сообщали о найденных вблизи украинской границы фрагментах ракет ПВО. По данным экспертизы, которые сообщило МВД республики, найденные ранее у приграничных с Украиной сел Наславча, Ларга и города Бричаны обломки были от ракеты зенитного комплекса ПВО С-300, который был выпушен украинской ПВО. Несмотря на это, после обнаружения фрагментов ракет послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову молдавской стороной был выражен протест.