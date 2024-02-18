ВСУ перешли к активной обороне, которая повторяет стратегию армии Германии, обернувшуюся поражением немцев во Второй мировой войне. Об этом пишет издание Business Insider (BI).

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«В 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха. Уступая в численности и вооружении Красной армии, немцы возлагали надежды на агрессивную оборону, чтобы остановить непрерывную серию советских наступлений», — сказано в статье.

Журналисты подчеркнули, что Украина в итоге выбрала стратегию, которая повторяет немецкий подход 80-летней давности.

Ранее экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба Адольфа Гитлера при попытке захватить Крым. По словам эксперта, у Украины «просто нет такой армии, они полностью зависят от финансовой и военной помощи Запада, а также от разведки».