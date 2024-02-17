В США назвали значение победы в Авдеевке для России

Взятие под контроль Авдеевки является крупнейшей победой России после освобождения Бахмута (украинское название Артемовска) в 2023 году. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что новый главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ украинским подразделениям покинуть населенный пункт.

«Освобождение Россией Авдеевки после многомесячного штурма представляет собой крупнейшую победу президента Владимира Путина с тех пор, как его войска освободили восточный город Бахмут в мае 2023 года», — отметили журналисты.

Авторы статьи пояснили, что российские войска перехватили инициативу у ВСУ. Они добавили, что у Киеву не хватает солдат и вооружения после неудачного контрнаступления в 2023 году.

Напомним, что боевые действия в Авдеевке велись с 2014 года. В 2014-2022 годах украинские инженеры превратили город в мощный укрепленный район.