В США сообщили об отсутствии «плана Б» по помощи Украине

Камала Харрис: у США нет «плана Б» по помощи Украине
Вице-президент США Камала Харрис призналась в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, что у Соединенных Штатов нет «плана Б» по военной помощи Украине. Об этом пишут «Известия».
Харрис отметила, что есть только «план А», который заключается в том, чтобы помочь Украине. По ее словам, Белый дом готов поддерживать Киев в противостоянии с Россией «столько, сколько потребуется».
Чиновница пообещала, что Вашингтон будет добиваться от РФ возмещения ущерба Киеву после завершения боевых действий.
Ранее Харрис сообщила, что администрация главы США Джо Байдена будет вести работу как с Демократической, так и с Республиканской партией, чтобы возобновить поставки оружия на Украину.
Рамблер: главные новости