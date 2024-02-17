В США сообщили об отсутствии «плана Б» по помощи Украине

Вице-президент США Камала Харрис призналась в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, что у Соединенных Штатов нет «плана Б» по военной помощи Украине. Об этом пишут «Известия».

Харрис отметила, что есть только «план А», который заключается в том, чтобы помочь Украине. По ее словам, Белый дом готов поддерживать Киев в противостоянии с Россией «столько, сколько потребуется».

Чиновница пообещала, что Вашингтон будет добиваться от РФ возмещения ущерба Киеву после завершения боевых действий.