Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки нехваткой вооружений. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Умеров заявил, что украинской армии необходимы современные системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия. Он указал, что системы ПВО нужны для того, чтобы Вооруженные силы России «не смогли применить управляемые бомбы».

Ранее сообщалось, что часть бойцов ВСУ сдалась в плен во время отступления из Авдеевки. Об этом написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.