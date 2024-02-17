Военные подняли флаг России над коксохимическим заводом в Авдеевке

Над коксохимическим заводом в Авдеевке (ДНР) появился российский флаг, который установили бойцы Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Российские военные продолжают защищать город.

«Флаг России развевается на крыше Авдеевского коксохимического завода — русские военные планомерно зачищают город», — говорится в сообщении telegram-канала Readovka.

Авторы канала отметили, что российский флаг появился уже в разных районах Авдеевки.

Триколор также поднят над зданием железнодорожного вокзала. Отмечается, что количество взятых ВС РФ укреплений украинской армии увеличивается с каждым часом.

Ранее российские военкоры сообщили, что в центре Авдеевки появился российский флаг, который установили бойцы ВС РФ. Флаг был установлен на месте братской могилы советских солдат. По словам издания The Hill, освобождение Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части ДНР.