ВС России улучшили положение на Донецком направлении

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю», — говорится в заявлении.

Кроме того, ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ.