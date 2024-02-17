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ВС России улучшили положение на Донецком направлении

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС России улучшили положение на Донецком направлении
© РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю», — говорится в заявлении.

Кроме того, ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ.

В Минобороны также сообщили, что российские войска за сутки сбили семь снарядов HIMARS, три ракеты HARM, три управляемые авиабомбы JDAM.

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