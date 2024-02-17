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В ДНР сообщили об отражении ракетной атаки ВСУ на Мариуполь

Украинские войска ночью пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами, система противовоздушной обороны (ПВО) атаку отбила, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

В ДНР сообщили об отражении ракетной атаки ВСУ на Мариуполь
© РИА Новости

"Ночью вооруженные формирования Украины пытались атаковать Мариуполь. Учитывая дальность, огонь по этому направлению традиционно велся дальнобойными ракетами. К счастью, все обошлось, система ПВО отработала на отлично", - сказал собеседник агентства.

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Кимаковский уточнил, что было сбито не менее четырех целей.

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Игорь Кимаковский
Мариуполь