В ДНР сообщили об отражении ракетной атаки ВСУ на Мариуполь

"Ночью вооруженные формирования Украины пытались атаковать Мариуполь. Учитывая дальность, огонь по этому направлению традиционно велся дальнобойными ракетами. К счастью, все обошлось, система ПВО отработала на отлично", - сказал собеседник агентства.